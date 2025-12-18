私はセイヤの母。若いころに離婚を経験して、たったひとりでセイヤを育て上げてきました。仕事と家事、育児すべてをやりきるのは大変でしたが、セイヤの笑顔を見れば乗り切れました。なんたってセイヤは私の「小さな恋人」だったのです。しかし成長したセイヤは他の女と結婚すると言い出し、あげくの果てには子どもまで……。私からセイヤを奪った嫁が憎い、許せません。何とかしてセイヤを私の元に戻さなければいけません。そのた