大石賢吾知事の長崎県政1期目終盤に差しかかった時期から、半世紀に及ぶ課題「川棚町・石木ダム建設事業」を巡る知事の動きが慌ただしくなった。今年8月には1年8カ月ぶりに公式に現地を視察したのに続き、10月にも訪問。迫る知事選を視野に入れた動きではといぶかる声があるものの、今月7日には事業に反対する住民とほぼ3年ぶりに正式に言葉を交わした。18日には事業を受け入れ移転した住民との意見交換会を行う。2022年2月に