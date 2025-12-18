長崎県警は今月、交番での勤務やパトロール中に着用する「活動服」を原則ノーネクタイとする運用を始めた。酔客の対応やけんかの仲裁の際にネクタイを捕まれてけがをするリスクがあったためという。4月に警察庁の服装に関する規則が変更され、活動服のネクタイ着用について都道府県警ごとに決められるようになった。それまでは冬服期間（11〜4月）の着用が義務付けられていたという。夏服にはネクタイはない。装備施設課の小