長崎県島原市中安徳町の安中八幡神社で17日、島原鉄道大三東（おおみさき）駅のホームに掲げられた黄色いハンカチを燃やすおたき上げがあった。ハンカチには駅を訪れた観光客や住民の願い事が記されており、山中剛社長（55）ら関係者6人が境内のかまどの火にくべて成就を願った。有明海沿いの駅は、2021年放映のテレビCMのロケ地となり「日本で一番海に近い駅」としてブレークした。島鉄は増収策としてホームにハンカチの自動