長崎大新聞部は19日、来年1月に告示される知事選の立候補予定者4人を招いた公開討論会を開催する。今年4月の創部後、初めて企画したイベントとなる。交流サイト（SNS）から情報を得がちな若者世代に会場に足を運んでもらい、候補者に直接質問をしてもらうことを想定。政治や地元の現状への理解を深めてもらおうと企画した。同部のメンバーは部長の多文化社会学部2年、与那有伸さん（20）ら12人。8月に創刊号を発行し、次号の企