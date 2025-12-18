佐賀県は17日、直近1週間（8〜14日）の県内24の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数が1155人（前週比276人増）だったと発表した。1医療機関当たりの感染者数は48・1人で、県は先週から流行発生警報を発出している。新型コロナウイルスの感染者数は前週と同じ13人。県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は23人（同6人減）だった。（松本紗菜子）