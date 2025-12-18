糸島半島の先端にあるキャンプ場「唐泊VILLAGE（ヴィレッジ）」（福岡市西区宮浦）で「JAFフェスティバル九州2025」が開かれた。九州各地から家族連れら約60人が集まり、野外料理やレクリエーションを満喫した。唐泊ヴィレッジは海沿いにあり、およそ半世紀にわたり耕作放棄地だった場所をキャンプ場として整備。10月で開業から5周年を迎えた。サウナなども備え、イベント会場としても幅広く利用されている。フェスティバル