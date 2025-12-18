21日に京都市で開かれる全国高校駅伝競走大会に男子佐賀県代表として出場する鳥栖工業高駅伝部が17日、鳥栖市役所を訪れ、本番への意気込みを語った。3年の下森実直（みのり）主将（18）は「今まで支えてくれた全ての方々に感謝し、全力を尽くして、昨年を超えるような走りをする」と健闘を誓った。同校の全国大会出場は16年連続50回目。県大会を2時間6分6秒で制し、2選手が区間記録を更新する走りを見せた。全国大会では県最