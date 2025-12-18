佐賀県武雄市の武雄温泉で17日、年に1度の大掃除があった。入り口に建つ国指定重要文化財「武雄温泉楼門」では、敷地内で温泉施設「元湯」などを運営する武雄温泉株式会社の従業員4人が長さ約3メートルのササを使い、軒下のほこりを丁寧に落としていった。同社によると、今年は酷暑の影響で夏場の入湯者数は前年より少なかったものの、秋以降は佐賀を舞台にしたアニメ映画公開の影響で聖地巡礼を目的とした来訪者などが増加。