佐賀県警の違法な取り調べで精神的苦痛を受けたなどとして、窃盗容疑で逮捕され不起訴となった男性と当時の担当弁護人が県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は17日、原告側の主張を認めた。原告側は佐賀市内で開いた記者会見で「常識的な判断をしてもらえた」と喜ぶ一方、県警による“密室捜査”を批判した。原告側は、警察官は勾留中の男性に対し、自白すれば立件を減らすと誘いかけたり、黙秘していたのに容疑