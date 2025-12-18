プロ野球の引退選手のセレモニーを兼ねた特別試合「THELASTGAME2025」が6日、北九州市民球場で行われ、20年に西武を退団し、ボートレーサーに転身した野田昇吾（32）＝福岡県糸島市出身＝が出場した。「自分のような人生を地元の人に知ってもらいたかった」。久しぶりに土の上で躍動した。ボートレーサーの登録番号「5259」の背番号で登場。現役時代は投手だったが、今回は「EASTHOPES」の右翼で先発した。三回途中か