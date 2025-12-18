J1福岡は17日、MF紺野和也（28）がJ1川崎に完全移籍すると発表した。左利きのドリブラーで2023年にJ1FC東京から完全移籍。「博多のメッシ」の愛称で親しまれ、同年のYBCルヴァン・カップ決勝で2アシストするなどし、クラブ初タイトルに貢献した。今季はリーグ戦36試合に出場して3得点。紺野はクラブを通じて「皆さんと一つ目の星をユニホームにつけることができたことを誇りに思います」などとコメントした。今季の川崎は福岡の