旭川市で、きょう（2025年12月18日）未明、平屋建ての住宅が燃える火事があり、性別不明の1人の遺体がみつかりました。建物から上がる白い煙ー。火事があったのは、旭川市東光3条1丁目の平屋建ての住宅です。きょう（2025年12月18日）午前1時前、付近に住む男性から「火が見える」と消防に通報がありました。火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、この火事で性別不明の1人の遺体がみつかりました。警察によりますと