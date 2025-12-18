札幌市南区の真駒内公園では、きのう（2025年12月17日）から屋外スケートリンクがオープンし、早速、地元の子どもたちが楽しんでいました。（ 向山記者）「連日の寒さや雪で大変なことも多いですが、その寒さで天然のスケートリンクが誕生しました。解放感があって気持ち良いです」真駒内公園では、きのう屋外スケートリンクがオープンし、早速、地元の小学生などが1周400メートルのスケ}