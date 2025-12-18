プロ野球・巨人の大城卓三選手らが17日、神奈川・伊勢原市にある東海大学医学部付属病院を訪問し、院内学級の子どもたちと交流しました。これは巨人の社会貢献プロジェクト「Ghands」の一環で、2014年に菅野智之投手が後輩選手らを連れて、訪問を始めたものです。いまは東海大学出身の大城選手、山崎伊織投手、そして中川皓太投手が引き継いで、その活動を続けています。この日は院内学級の6人の子どもたちとボール投げや輪投げな