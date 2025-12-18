人気サッカー漫画『キャプテン翼』の作者・高橋陽一さんが17日、『ファミフェス2025』発表会に登場。『キャプテン翼』の主人公・大空翼を描くライブドローイングを披露しました。『キャプテン翼』のゆかりの地に位置し、サッカークラブ・南葛SCのホームタウンである葛飾区のコンビニエンスストア『ファミリーマート葛飾たつみ橋店』が南葛SCラッピング店舗に変身。今回のコラボについて高橋さんは「大変光栄ですし、このコンビニが