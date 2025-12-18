まさに「鋼のメンタル」である。市の元秘書課長（54）との「ホテル密会」を報じられた前橋市の小川晶・前市長（42）。11月27日に辞職を余儀なくされたのは周知の通りで、辞職に伴い、1月に出直し選挙が行われることになったが、その原因を作った小川氏が12月17日、まさかの再出馬表明会見を行ったのだ。【写真を見る】「まるでアイドル」！20代の頃の小川前市長のかわい過ぎる姿ホテルでの密会は10数回に及んだが、小川氏は