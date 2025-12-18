伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第９回は７年連続９回目の出場を果たした創価大。＊＊＊前回７位で６年連続でシード権を獲得。いまや強豪校の地位を確立した。「目標の３位以内を勝ち取りたい」。登録メンバーから外れたものの抜群のリーダーシップで創価大をまとめる三坂佳賞（よしたか）主将（４年）は力強く話す。前回２区で吉田