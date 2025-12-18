米大リーグサイトが１７日（日本時間１８日）、来年３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）のチームＵＳＡに３人の先発投手の追加を発表した。今季のサイ・ヤング賞ポール・スキーンズ（パイレーツ）に次ぐ先発投手としてメッツのノーラン・マクリーンとクレイ・ホームズ、そしてツインズのエース投手ジョー・ライアンの３人の右腕だ。マクリーンは今季８月にデビューし５勝１敗、防御率２・０６。３２