ヤンキースの元クローザー、ルーク・ウィーバー（32）がメッツと2年総額2200万ドル（約34億円）の契約に合意した。AP通信が18日に報じた。右腕ウィーバーは、クレイ・ホームズ、デビン・ウィリアムズに続き、再編が進むメッツ投手陣に加わる元ヤンキースの一人となる。ウィーバーは、2024年9月に不調だったホームズに代わってヤンキースのクローザーを務めたが、2025年シーズン開幕時にはウィリアムズにその座を譲った。その後