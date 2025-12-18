【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザ当局は17日、嵐の影響で、各地の住民のテントが損傷したり浸水したりし、数千世帯が仮設住居を失ったなどと訴えた。寒さや建物の倒壊によって、子どもを含む犠牲者が出たと主張。国際社会に対してガザ住民の救援のため、直ちに行動を起こすよう呼びかけた。ガザではイスラエル軍とイスラム組織ハマスの戦闘の影響で、住宅を含む多くの建物やインフラが破壊され、多くの住民がテント生活