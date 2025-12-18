東香名子氏が所長を務める「鉄道トレンド総研」のアンケート結果によると、通勤電車、新幹線、特急列車の中で「イラッとした経験」がある人は多い。だが、心温まるエピソードも鉄道トレンド総研に寄せられているという。（鉄道トレンド総研所長・鉄道コラムニスト東 香名子）連載『鉄道トレンド最前線』をフォローすると最新記事がメールでお届けできます。電車の中で本当にあった心が救われる出来事私たちにとって、電車や駅