◇第102回箱根駅伝トークバトル(10日)チームエントリーが発表された10日、『5強』と称される青山学院大、駒澤大、國學院大、早稲田大、中央大の5校の指揮官がトークバトルに登壇しました。「最大のポイントとなる区間」についてのトークテーマでは、國學院大・前田康弘監督と青山学院大の原晋監督が“1区”と返答。前田監督は「混戦になればなるほど、1区が大事になる」と話し、「(中央大の)藤原監督の采配に警戒すると思いますの