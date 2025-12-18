９月６日の中山６Ｒのパドックで落馬し、左足のかかとを粉砕骨折して休養していた田辺裕信騎手（４１）＝美浦・フリー＝が１７日、美浦トレセンで調教騎乗を再開した。この日は２頭にまたがり「３カ月も（間隔が）あいたことがないのでね。筋肉はもちろん、ケガをした方の骨が細くなっているようだし、きょうから乗って感覚を取り戻し、年明けの復帰を目指します」と見通しを語った。