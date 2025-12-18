18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比760円安の4万8950円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9512.28円に対しては562.28円安。出来高は7688枚だった。 TOPIX先物期近は3357.5ポイントと前日比24ポイント安、TOPIX現物終値比11.89ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48950-7607688 日経225m