「ＰＯＧ２歳馬特選情報」(１７日)ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉つわぶき賞３着のマルガ（牝、須貝）はエルフィンＳ（２月７日・京都、牝馬限定・芝１６００メートル）を視野に入れる。黒松賞を制したマーブルパレス（牝、西園正）は紅梅Ｓ（１月１７日・京都、牝馬限定・芝１４００メートル）を目指す。ＢＣジュベナイルフィリーズターフ