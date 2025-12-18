「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）サウジアラビアＲＣの覇者エコロアルバは１７日、美浦Ｗで豪快に先着を決め、さらなる進化を見せつけた。まだまだ上がる。サウジアラビアＲＣを圧巻の末脚で制したエコロアルバが、美浦Ｗでの最終リハで、もう１段階良化した姿を見せつけた。僚馬２頭を並ぶ間もなくかわした１週前追いで、ほぼ仕上げは万全。今週は厩舎が今後、ダートでの活躍を見込むディーズゴールド（３歳２勝クラ