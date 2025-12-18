3年目のソフトバンク・大野が年俸100万円増の620万円で契約を更改した。今季1軍初昇格し、リリーフで4試合に登板した。オフに先発転向を告げられ、ウインターリーグで6試合に先発した。私生活では今春に結婚、夏に長女も誕生した。「開幕ローテーションに入って、ぜいたくをして暮らしていけるようにさらにアップできるように頑張らないと」と父の自覚も芽生えていた。