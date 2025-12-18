「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）いよいよ来週末に迫った年末の大一番。美浦では史上初の牝馬による連覇へ挑むレガレイラが１７日、１週前追い切りに臨んだ。４連敗中だった昨年とは違い、オールカマー＆エリザベス女王杯を連勝と勢いは断然上。調教の動きも着実な良化を示しており、徐々に戦闘モードへ入ってきた。史上最多得票というファンの後押しを受け、偉業達成へ突き進む。牝馬として史上初の有馬記念連覇を狙うレ