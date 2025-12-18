ソフトバンクのリーグ連覇、日本一を描いた「映画HAWKSSP！RIT―273日の記憶―」の完成披露プレミア上映会が17日、福岡市内で開催された。舞台あいさつに立った中村晃は「こんちゃん（近藤）でもこんなことを思っているんだな、と。名言が飛び出します」と見どころを語る。川瀬は「期待してください」と笑顔、牧原大は自身の登場シーンをチェックし「前回よりちょっと多めに出ていました」と笑いを誘った。