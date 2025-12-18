「ターコイズＳ・Ｇ３」（２０日、中山）重賞初Ｖを狙うウンブライルは１７日、美浦Ｗでジュナベーラ（２歳未勝利）と併せ、６Ｆ８３秒５−３７秒８−１１秒７の時計で併入。派手な動きではなかったが、太田助手は「良くない頃と比べると、ここ２、３戦は活気が戻ってきていますね」と好感触だ。追い切りの動きも大事だが、気持ちの面も含めて普段の行動が重要なポイントとなるタイプ。「普段の調教で頑張って走れるかどうかが