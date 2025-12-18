【データで振り返る25年12球団記録レビュー】日本ハムは主砲・レイエスが本塁打王と打点王の2冠、エース・伊藤も2年連続の最多勝を獲得した。16年の87勝に次ぎ東映時代の61年に並ぶ歴代2位タイのシーズン83勝をマークしたが頂点にはあと一歩届かなかった。チームから本塁打王と最多勝を出して優勝できなかったのはパでは20年の楽天以来だった。悔しいシーズンだったが最終盤までソフトバンクとV争いを繰り広げた。前記2人に加