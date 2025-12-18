「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）無傷２連勝で新潟２歳Ｓを制したリアライズシリウスが１７日、美浦坂路で軽快な動きを披露した。主戦の津村を背に、４Ｆ５４秒１−３９秒６−１２秒３を馬なりでマーク。４カ月ぶりを感じさせない動きで、目標のレースに向けて抜かりなく仕上げられた。手塚久師は「１週前は重い感じがしましたが、今週の動きは良かったですね。課題のゲートは練習では出てくれたので、本番でもうまくい