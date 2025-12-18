ラグビーリーグワン2部の花園近鉄ライナーズは20日のホーム開幕戦（東大阪市花園ラグビー場）でグリーンロケッツ東葛と対戦する。13日のリーグ開幕戦は豊田自動織機シャトルズ愛知を40―14で撃破。この試合に先発し、トライも奪った新加入のSH藤原恵太（31）の活躍に期待は膨らむ。熱烈なオファーを受け、SH藤原は地元に帰ってきた。大阪市生野区出身で、天理大を卒業してからは東芝（現BL東京）や愛知でプレー。ライナーズか