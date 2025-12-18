「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）望んでいた姿がそこにあった。デイリー杯２歳Ｓ２着からタイトル奪取を目指すカヴァレリッツォは１７日、栗東坂路を落ち着いた様子で駆け上がった。前回突きつけられた『平常心を保つ』という課題と向き合い、しっかりと答えを導き出した。想定通り、４Ｆ５８秒０−４２秒６−１４秒５を刻んだなかで収まりを確認。気負いを排除した所作で滑らかなフットワークを繰り出した。実質的な追