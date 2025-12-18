ソフトバンクの前田悠伍投手（20）は17日、タマスタ筑後で師と仰ぐメッツ・千賀滉大投手（32）との合同自主トレを行った。2023年ドラフト1位左腕だが、プロ2年間の成績は1勝1敗。12月上旬から入門しており、「新人王」を誓った3年目へ向けて千賀からアドバイスされた“肩甲骨”の使い方を根本から見直し、手応えをつかみつつある。前田悠の表情は充実感に満ちていた。この12月、合同自主トレを行うメッツ・千賀について聞かれ