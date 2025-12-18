【ジャカルタ共同】インドネシア・ジャワ島で1891〜92年に発見されたジャワ原人の化石が旧宗主国オランダから返還され、首都ジャカルタの国立博物館で17日、報道陣に公開された。18日から一般公開。インドネシアでの展示は初めて。返還されたのは頭蓋骨や歯、大腿骨、貝殻。オランダの解剖学者デュボアが発見し、オランダの自然史博物館に収蔵されていた。ジャワ原人は百数十万年前から数十万年前ごろまで、現在のインドネシア