「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）無傷２連勝でデイリー杯２歳Ｓを制したアドマイヤクワッズが１７日、栗東坂路で最終リハ。１週前のＣＷで負荷をかけたとあってソフトな調整だったが、リズムのいいフットワークで好調をアピールした。アドマイヤクワッズは栗東坂路を単走。先週のＣＷで負荷をかけられているとあって、最終リハはソフトに追われた。ハミを取らせながらも無理をせず、軽快に動いて４Ｆ５４秒８−１２秒９