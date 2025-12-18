元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が13放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ゲストの「芸能界最強の占い師」ゲッターズ飯田（50）に2026年を占ってもらった。飯田から「ここから3年間、いよいよ絶好調です」「2年前にやっと闇が明けました」などと言われ、田中は「本当？」と喜びの声を上げた。続けて飯田から「2025年、26年、特に25年末、26年、27年は一番輝く