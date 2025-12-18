2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（3月24日配信記事を再掲。記事は原文ママ）3月22日、「ダウンタウン」の浜田雅功がMCを務める人気バラエティ番組『芸能人格付けチェックBASIC〜春の3時間スペシャル〜』（ABCテレビ制作・テレビ朝日系、以下『格付け』）が放送された。番組に「チームアスリート」で