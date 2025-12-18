2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（3月21日配信記事を再掲。記事は原文ママ）3月20日、モデルで女優のKoki,が、バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の2時間スペシャルに初出演し、人気コーナー『グルメチキンレース・ゴチになります！』（以下、『ゴチ』）に参加した。ただ、