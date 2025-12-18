ボクシングのトリプル世界戦が１７日に東京・両国国技館で行われ、ＷＢＡ世界バンタム級の団体内王座統一戦で正規王者の堤聖也（２９＝角海老宝石）は暫定王者のノニト・ドネア（４３＝フィリピン）に２―１で判定勝ちし、２度目の防衛に成功した。世界５階級制覇のスーパースターを相手に激闘の末に打ち勝ったことで、今後のさらなる飛躍も期待大。?レジェンドハンター?としての活躍に元世界王者も太鼓判を押した。倒し倒され