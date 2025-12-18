1.性格や行動の傾向の違い 猫の大きさによって、性格や行動が明確に決まるわけではありません。 しかし、繁殖の目的や遺伝的背景などによって、性格の傾向が見られることがあります。 大きい猫種の傾向 メインクーン、ノルウェージャンフォレストキャットなどの大型猫は、穏やかで落ち着いた性格が多いとされています。 大型猫は成猫になるまで年月がかかり、子猫らしい活発さがゆるやかに落ち着いていく