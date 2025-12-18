公私混同が激しい職場は、従業員にとって百害あって一利なしだ。トップの身内が権力を握り、理不尽な振る舞いがまかり通るようでは、誰もついていけない。投稿を寄せた20代女性（クリエイティブ職）は、以前勤務していた職場での壮絶な体験を明かした。（文：湊真智人）社長の威を借る妻「給料カットにヒステリー」その会社は社長と副社長の関係が特殊だった。というのも、社長が内縁の妻を副社長に据え、その副社長が「実権を握っ