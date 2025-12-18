《今回の件の再発防止を協議したなか、平和を脅かしたり、戦争、軍国主義を肯定するような企画は一切お受けできません。ライブの演出、イベントタイトル、フライヤーデザイン、SNSの投稿などにはご配慮ください》4人組ビジュアル系バンド・グランギニョルがひめゆり学徒隊を冒涜したと批判され活動休止を発表。12月10日〜12日にライブを開催していた那覇市内の老舗ライブハウス『Output』は16日に改めて公式Xで冒頭のメッセージを