２０２６年６月から７月にかけて北中米３か国１６都市で開催される「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」は史上最多４８チームが激闘を繰り広げる歴史的な大イベント。その大会で、「最高の景色」＝優勝を目指す森保ジャパンのグループステージ第２戦を、日本テレビ系が地上波生中継することが１８日、発表された。日本にとってグループステージ第２戦は過去７大会でわずか１勝と、常に苦戦を強いられてきた「鬼門」とも言える