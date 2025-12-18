◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１２月１７日、美浦トレセン急上昇を告げた。美浦・坂路で行われたリアライズシリウス（牡２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）の最終追い切りは、単走扱いながら１馬身後ろのボンドガールの目標になる形。終始馬なりのまま楽な手応えで、パワフルさに加え、迫力が一段増した印象を受けた。最後まで