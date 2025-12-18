元ＡＫＢ４８でタレント・板野友美が鮮やかな手料理をアップした。１８日までにインスタグラムのストーリーズを更新。「＃友飯」とつづり、ご飯、みそ汁とおかず６品を紹介した。おかずは「鶏の春雨サラダ」「鯖（さば）と大葉の味噌焼き」「きゅうり昆布」「にんじんしりしり」「にんじん牛肉とニラのチャプチェ」「大根と大葉のネバ旨炒め」と魚、野菜、肉を取り入れたバランスを考えたメニューだ。身長１５４センチと公表