ムロツヨシが主演を務めるフジテレビのスペシャルドラマ『うちの弁護士はまたしても手がかかる』（1月4日、午後9時放送）に俳優の渡部篤郎、濱津隆之の出演が決定した。【写真】息ぴったりのコンビネーションを見せるムロツヨシ＆木南晴夏同作は、ムロ演じる主人公・蔵前勉（くらまえ・べん）と個性豊かな登場人物たちが織りなす、リーガルエンターテインメントドラマ。全11話の平均個人視聴率が3.8％（※ビデオリサーチ調べ／