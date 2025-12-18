ノルウェー・オスロで記者会見するマリア・コリナ・マチャド氏＝11日（ロイター＝共同）【ロンドン共同】ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏（58）の広報担当者は17日、同氏の容体が「良好だ」とX（旧ツイッター）で発表した。マチャド氏は同国を脱出し、ノルウェー・オスロに着くまでの移動中に負傷した。広報担当者はマチャド氏が「オスロにはもういない」としたが、居場所は明らかに